بينها "الجزيرة" و"سهر الليالي".. أفلام رُشحت لتمثيل مصر بـ"الأوسكار"

فاز فيلم "يوم الدين" بتمثيل مصر في مهرجان "أوسكار"، أمس، وهذه ليست المرة الأولى للفيلم أن يشارك في مهرجانات دولية، فقد سبق له المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، وتم اختياره للمنافسة على جائزة "السعفة الذهبية"، وتم حصوله على جائزة "Francois Chalais" بالمهرجان.

واستقرت لجنة ترشيح الأفلام المصرية المرشحة للأوسكار، والمكونة من 38 عضوًا من أبرز السينمائيين والنقاد على فيلم "يوم الدين"، ووفقا لـ"سكاي نيوز"، قال الناقد السينمائي، مجدي الطيب، إن التصويت السري للجنة أسفر عن حصول فيلم "يوم الدين" على 26 صوتا مقابل 12 صوتا لفيلم "أخضر يابس"، الذي جاء بالمركز الثاني فيما حصل فيلم "فوتو كوبي" على صوتين فقط وجاء بالمركز الثالث.

وبعد اختيار فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي للمشاركة وتمثيل مصر في مهرجان "الأوسكار"، يستعرض "الوطن" 22 فيلما مثلت مصر بمهرجان أوسكار في السنوات الماضية:

- "باب الحديد" 1958

يعتبر أول فيلم عربي وإفريقي يرشح لجائزة أوسكار، الفيلم من بطولة يوسف شاهين، فريد شوقي وهند رستم وقصة عبدالحي أديب واخراج يوسف شاهين.

- "دعاء الكروان" 1959

تقدم الفيلم للترشح لجائزة أوسكار عام 1959، وهو من بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، أمينة رزق، زهرة العلا، ورجاء الجداوي، سيناريو وإخراج هنري بركات، تأليف طه حسين.

- "اللص والكلاب" 1962

تقدم الفيلم للترشح لجائزة أوسكار عام 1962، وهو من بطولة شكري سرحان، كمال الشناوي وشادية، من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار صبري عزت، إخراج كمال الشيخ.

- "أم العروسة" 1964

وصل الفيلم إلى تصفيات جائزة أوسكار عام 1964، وهو من بطولة يوسف شعبان، سميرة أحمد، عماد حمدي، تحية كاريوكا وحسن يوسف، قصة وحوار عبدالحميد جودة السحار وسيناريو عبدالحي أديب ومن إخراج عاطف سالم.

- "القاهرة 30" 1966

تقدم فيلم القاهرة 30 للترشح لجائزة أوسكار عام 1966، وهو من بطولة سعاد حسني، أحمد مظهر، حمدي أحمد وتوفيق الدقن، عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو وإخراج صلاح أبو سيف.

- "المومياء" 1970

تقدم فيلم "المومياء" للمشاركة بمهرجان أوسكار عام 1971، وهو من بطولة نادية لطفي، أحمد مرعي، وزوزو عبدالحكيم وقصة وسيناريو وحوار، وإخراج شادي عبدالسلام.

- "إمبراطورية ميم" 1973

تقدم فيلم "إمبراطورية ميم" للمشاركة بمهرجان أوسكار عام 1974، وهو من بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر وهشام سليم، قصة وحوار إحسان عبدالقدوس وسيناريو محمد مصطفي وكوثر هيكل، وإعداد سينمائي نجيب محفوظ ومن إخراج حسين كمال.

- "إسكندرية ليه" 1979

تقدم فيلم "إسكندرية ليه" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 1980، وهو من بطولة نجلاء فتحي، فريد شوقي، عزت العلايلي، يوسف وهبي وأحمد زكي، قصة وسيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج يوسف شاهين.

- "أهل القمة" 1981

تقدم فيلم "أهل القمة" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 1982، وهو من بطولة سعاد حسني، عزت العلايلي، نور الشريف، تأليف نجيب محفوظ وسناريو وحوار مصطفي محرم، ومن إخراج علي بدرخان.

-"إسكندرية كمان وكمان" 1990

تقدم فيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 1991 من بطولة يوسف شاهين، يسرا، عمرو عبدالجليل، تحية كاريوكا وزكي فطين عبدالوهاب سيناريو وحوار وإخراج يوسف شاهين.

- "أرض الأحلام" 1994

تقدم فيلم "أرض الأحلام" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 1995 من بطولة فاتن حمامة، يحيي الفخراني، هشام سليم وأمينة رزق، قصة وسيناريو وحوار هاني فوزي ومن إخراج داوود عبدالسيد.

- "المصير" 1997

تقدم فيلم "المصير" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 1998، ومن بطولة نور الشريف، محمود حميدة، محمد منير، ليلي علوي، هاني سلامة وقصة وسيناريو وحوار وإخراج يوسف شاهين.

- "سهر الليالي" 2003

تقدم فيلم "سهر الليالي" بمهرجان أوسكار في دورته عام 2004، ومن بطولة شريف منير، مني زكي، فتحي عبدالوهاب، خالد أبو النجا، أحمد حلمي وقصة وسيناريو وحوار تامر حبيب ومن إخراج هاني خليفة.

- "عمارة يعقوبيان" 2006

تقدم فيلم "عمارة يعقوبيان" للمشاركة بمهرجان أوسكار عام 2007، وهو بطولة عادل إمام، نور الشريف، يسرا، هند صبري، خالد الصاوي والنص السينمائي وحيد حامد، قصة علاء الأسواني ومن إخراج مروان حامد.

- "في شقة مصر الجديدة" 2007

تقدم فيلم في "شقة مصر الجديدة" لمهرجان أوسكار في دورته عام 2008، ومن بطولة غادة عادل وخالد أبوالنجا، وعايدة رياض قصة وسيناريو وحوار وسام سليمان ومن إخراج محمد خان.

- "رسائل البحر" 2010

تقدم فيلم "رسائل البحر" للترشح لمهرجان أوسكار في دورته عام 2011، وهو من بطولة آسر ياسين، بسمة وصلاح عبدالله ومن تأليف وإخراج داوود عبدالسيد.

- "الشوق" 2011

تقدم فيلم "الشوق" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 2012، وهو من بطولة سوسن بدر، روبي، سيدر رجب ومحمد رمضان، ومن تأليف سيد رجب وإخراج خالد الحجر.

- "الشتا اللي فات" 2013

تقدم فيلم "الشتا اللي فات" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 2014، وهو من بطولة عمرو واكد وفرح يوسف، تأليف حابي محمود وياسر نعيم ومن إخراج إبراهيم البطوط.

- "فتاة المصنع" 2014

تقدم فيلم "فتاة المصنع" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 2015، وهو من بطولة ياسمين رئيس، هاني عادل وسلوي خطاب، ومن تأليف وسام سليمان وإخراج محمد خان.

- "الجزيرة 2" 2015

تقدم فيلم "الجزيرة 2" للمشاركة بمهرجان الأوسكار في دورته عام 2016، وهو من بطولة أحمد السقا، هند صبري، خالد صالح و خالد الصاوي سيناريو وحوار شيرين دياب وخالد دياب وإخراج شريف عرفة.

- "اشتباك" 2016

تقدم فيلم "اشتباك" للمشاركة في مهرجان الأوسكار في دورته عام 2017، وهو من بطولة نيللي كريم، طارق عبدالعزيز، هاني عادل وأحمد مالك، قصة وسيناريو محمد دياب وخالد دياب ومن إخراج محمد دياب.

"شيخ جاكسون" 2017

تقدم فيلم "شيخ جاكسون" للمشاركة بمهرجان أوسكار في دورته عام 2018، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، ماجد الكدواني وأمينة خليل، سيناريو وحوار عمر خالد وعمر سلامة ومن إخراج عمرو سلامة.