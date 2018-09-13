قُتل 5 أشخاص في هجوم مسلح بولاية كاليفورنيا الأمريكية وانتحر المهاجم، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا "نيوز في نبأ عاجل لها، نقلًا عن وكالة "رويترز".