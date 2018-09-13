أعلنت السلطات الأمريكية أن مسلحًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قتل خمسة أشخاص، من بينهم زوجته، قبل أن يحول المسدس إلى نفسه.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" بدأ الحادث عندما أطلق مهاجم النار على زوجته ورجل آخر وقتله، ثم قام بمطاردة ضحية أخرى إلى متجر بير "ماونتن سبورتس" القريب، ما أدى إلى مقتله، ثم قام المهاجم بإطلاق النار على رجلين آخرين في موقع آخر ، قبل أن يختطف سيارة مع امرأة وطفل على متنها، كلاهما تمكن من الفرار دون أن يصاب بأذى.

وقال رئيس شرطة كيرن، دوني يونغبلود، للصحفيين، مساء يوم الأربعاء: "من غير المعتاد للغاية أن يطلق ستة قتلى أو قتلى في حادث واحد"، مضيفا أن نائبا واجه في النهاية المشتبه به في موقف للسيارات، وعندها أطلق المسلح النار على نفسه في صدره.

وأكد يونغبلود: "من الواضح أن هذه ليست عمليات إطلاق نار عشوائية"، لكنه لم يفصح عن الدافع المحتمل للمهاجم، و لم يتم الإعلان عن هوية المهاجم والضحايا بعد، وذكرت السلطات ان الحادث استغرق نحو 15 دقيقة.