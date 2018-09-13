علق الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، على أزمة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة، معلنا رفضه وصف ما حدث بين الطرفين بالمشكلة أو الأزمة، موضحًا أن مطالب اللاعب كانت عادية.

وأضاف "أوس أوس"، خلال استضافته ببرنامج "الراديو بيضحك"، على محطة راديو "90.90": "من الطبيعي أن يشعر اللاعب أو الممثل بالراحة، والوضع تغير كثيرًا، فشعبية اللاعب تضاعفت، وأصبح حلم الملايين أن يلتقطوا صورة معه، بالإضافة إلى زيادة عدد المحترفين بالمنتخب، وهذا جعل شعبيتهم تزيد أيضًا".

وتابع: "مصر كلها عاوزة تتصور مع صلاح، وكله معاه موبايل وبيستخدم السوشيال ميديا، وكل ده ضغط على اللاعبين".