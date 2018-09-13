"الأرصاد": الخريف فصل التقلبات الحادة والسريعة.. تابعوا النشرات الجوية

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس، اليوم الثلاثاء، ممتع وقريب الشبه بطقس الأمس ودرجات الحرارة في معدلها الطبيعي في هذا الوقت من هذا العام، وهناك استقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية يميل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابع: "بدأنا نستشعر نسمات جميلة في فترات الليل، نتيجة نشاط نسبي للرياح، وهو ما يقلل درجات الحرارة الصغرى، وهو سمة من سمات الخريف، التي أهم سماته انخفاض درجة الحرارة الصغرى أكثر من العظمى".

واستكمل شاهين أن فصل الخريف يسمى بفصل التقلبات الحادة والسريعة، لأنه خلال ذلك الفصل من الممكن، خلال اليوم الواحد درجة الحرارة الصغرى تكون قليلة، وبدايات درجات الحرارة العظمى تكون مرتفعة.

وناشد شاهين المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بانتظام لمتابعة أحوال الطقس، لافتا إلى وجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر وتكاثر لسحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح الهادئة على أغلب الأنحاء، والنشاط على خليج السويس على البحر الأحمر وعلى جنوب سيناء، ما يؤدي لإضطراب لحالة الملاحة البحرية هناك، أما البحر المتوسط فحالته هادئة ويسمح بكافة عمليات الصيد والملاحة.