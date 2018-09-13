"المرور": معدلات الحركة على "الدائري" والطرق السريعة جيدة

قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن معدلات الحركة على الطريق الدائري والطرق السريعة تسير بشكل جيد، ولا توجد إخطارات في الفترة الصباحية بوقوع أي حوادث أو أعطال أو أي سوء في الحالة الجوية يؤثر على حركة المرور.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك أحجام حركة مرورية مرتفعة معتادة على الطريق الدائري أعلى الزراعي والمتجه للسلام، ومنطقة أعلى الأوتوستراد القادم من الجيزة والمتجه للقاهرة الجديدة أحجام الحركة مرتفعة، "أما محور 26 يوليو فيعمل بشكل جيد".

وتابع أن باقي الطرق السريعة تعمل بشكل جيد، مؤكدا تكثيف وزارة الداخلية خدماتها على الطريق الدائري الإقليمي، لتأمين الحركة المروية عليه، موضحا أنها أيضا كثفت الخدمات المؤدية للطريق الدائري لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.