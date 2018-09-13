قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إن اشتراكات الصحفيين لم تكن موجودة في السابق، لكن كان لديهم خصم جنيه على التذكرة، وبعد إلغاء الخصم على كل الفئات، خصصنا اشتراكات للصحفيين بعد اجتماع الجهات المختصة وتنسيق القرار وموافقة وزير النقل عليه، لتعوضيهم عن إلغاء الخصم.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تخصيص الاشتراكات للصحفيين يحدث لأول مرة، ومن المقرر تخصيص مكتب داخل نقابة الصحفيين لمدة يومين في الأسبوع أو ثلاثة، حسب الاتفاق، وبداية من السبت سيكون هناك مندوب من مترو لاستخراج اشتراكات الصحفيين، لافتا إلى أن الـ5 جنيهات المخصصة على الاستمارات تقرر إعفائهم منها.

وتابع أن اشتراكات الصحفيين تجعلهم يستفيدون بخصم أكثر من جنيه، موضحا أن تذكرة الـ3 جنيهات لـ8 المحطات داخل اشتراك الصحفيين بـ1.67 قرش، وتذكرة الـ5 جنيهات بـ2.8 قروش، وتذكرة الـ7 بـ2.50.