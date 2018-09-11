قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن المحاربين القدامي هم الفئة الوحيدة في مصر الذين يحصلون على اشتراكات مجانية للهيئة، بينما الأطفال يمكنهم الحصول على اشتراكات الطلبة المخفضة، دون حصولهم على تخفيض بالتذاكر.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنه تم إلغاء "تخفيض جنيه على التذكرة" تماما لكل الفئات، وأصبحت اللجميع خاضعون للتذكرة الكاملة، فيما عدا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون عليها بموجب كارنيه وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع، أنه غدا، سيتم توقيع بروتوكول بين المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب بالهيئة للصيانة، مع عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لتخصيص اشتراكات للصحفيين بالمترو، وتوفير مكتب بمقر النقابة لشركة مترو الانفاق لاستخراج تلك الاشتراكات.