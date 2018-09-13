"جمارك سفاجا" تحبط محاولة تهريب أجهزة طبية وأدوية وطائرتي تجسس

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا، 8 محاولات تهريب أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية وطائرتي تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بإدارتي تفتيش الركاب وحركة البضائع، وضبط نحو 125 عبوة من عقار سولبادين المخدر، وطائرتي تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وكمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وكمية من العطور ومستحضرات التجميل، وكمية من المبيدات الحشرية، أخفيت داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بـ8 ركاب مصريين قادمين من الخارج، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 634 ألفا و860 جنيها.

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 8 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي والمنطقة الجنوبية.