رسميا.. اليوبيل الذهبي لـ"معرض الكتاب" في التجمع الخامس

أعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاق دورته الـ50 "اليوبيل الذهبي" في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، التجمع الخامس، في الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2019، ليكون ضيف الشرف جامعة الدول العربية، وشخصية المعرض ثروت عكاشة وسهير القلماوي. وفق ما أعلن المعرض في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كان المعرض يقام على أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، حتى هذا العام حيث أعلن المعرض عن تغيير مكانه ما دعا إلى توفير مواصلات ذهاب وعودة حتى آخر شخص موجود بأرض المعرض "مجانية - مدعمة بالاتفاق مع شركات نقل الركاب بالقاهرة".

وأشار المعرض إلى أن المكان الجديد سيكون به سرايات للعرض تليق بالمعرض الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وقاعات مجهزة للناشرين، وأنشطة ثقافية متميزة، وجزء خاص بالطفل مجهز على أحدث التقنيات العالمية، بالإضافة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي "واي فاي"، وجراجات تتسع لعدد كبير من السيارات.