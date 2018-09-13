10 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ في المحافظات لمشروعات خدمية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 10 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص 10 قطع أراضي في المحافظات لصالح عدد من المشروعات الخدمية.

كانت أولى تلك الأراضي في مركز منوف، والتي خصصت لصالح مديرية الطب البيطري بالمنوفية والمقام عليها مبنى الوحدة البيطرية، وثاني المباني في مركز بركة السبع في المنوفية لإقامة مركز شباب عليها، وثالثها في مركز أشمون لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، ورابعها في نجع حمادي في قنا والمقام عليها مركز شباب القمانة.

فيما كان خامس القرارات بتخصيص أرض في قنا لإقامة مكتب بريد العطيات المتطور عليها، بينما كان القرار السادس بتخصيص أرض بوسط المدينة في محافظة الإسكندرية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة.

كما خصص رئيس الوزراء قطعة أرض من أملاك الدولة في سوهاج بالإيجار الاسمي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وخصص مدبولي أرضا في طهطا في سوهاج لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وأرض في مركز سوهاج لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، كما عدل رئيس الوزراء قرار سابق له، ليتضمن التعديل تخصيص 125 فدانا في بورسعيد لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها.