أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الانتهاء من 18 ألف عملية جراحية لقوائم الانتظار خلال شهرين بتكلفة 565 مليون جنيه، مضيفا أنه من المستهدف الكشف والمسح الطبي لـ45 لـ52 مليون مواطن من "فيروس سي" خلال عامين.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي في خطاب تكليفه اكد على أحداث طفرة في مجالي الصحة والتعليم، لافتا أن الحكومة تركز على الصحة والتعليم، مشيرا أن وزير التعليم عرض منظومة التعليم التي ستبدأ هذا العام بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة للتطوير الجزئي في الصف الأول الثانوي العام.