كرم الدكتور خالد حمدي، مساعد الوزير للنقل البحري واللوجيستيات، واللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أبناء العاملين بالهيئة المتفوقين دراسيا بجميع المراحل والعاملين الحاصلين على الماجيستير وسط احتفالية اجتماعية بحضور قيادات الهيئة والعاملين.

وسلمهم مساعد وزير النقل البحري، شهادات تقدير ومكافأة مالية وذلك دعما للتواصل الفعال مع العاملين بالهيئة وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد لرقي بالهيئة وزيادة إيراداتها ورقي البلاد.

ويأتي ذلك ضمن زيارة الدكتور خالد حمدي، للهيئة للتعرف على مشروعات التطوير بالهيئة والمشاريع الاستثمارية المستقبلية ومشروع تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير الرصيف الجنوبي وتجهيز ظهير خلفى وتعميق الغاطس لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.