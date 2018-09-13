شهدت مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق، في العديد من المحطات، اليوم، إقبالا كبيرا من قبل طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، وذلك لعمل الاشتراكات الشهرية، للمترو، استعدادا للعام الدراسي الجديد، الذي من المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر الجاري.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن جميع مكاتب الاشتراكات تعمل، منذ صباح اليوم، وتحديدا من الساعة 8 صباحا، لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في عمل الاشتراكات الشهرية، وخاصة طلاب الجامعات والمدارس، موضحا أنه لا توجد أي زيادات على الاشتراكات الشهرية للطلاب.

وأشار إلى أن الطلاب الجدد سيقومون بملء استمارة الاشتراك بـ5 جنيهات، ومن ثم ختمها من الجامعة أو المعهد أو المدرسة، حتى يتثنى لنا استخراج كارت الاشتراك.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اشتراك الطلاب سيجري تجديده كل ثلاثة شهور، وأن الشركة تعمل على توفير السبل كافة لإراحة أبنائنا الطلاب، مؤكدا أن هناك تعليمات لجميع العاملين بمكاتب الاشتراكات بالتعامل بكل "ود واحترام" مع جموع المواطنين أثناء استخراج كارت الاشتراكات الشهرية.

وحدد عبدالهادي جميع مكاتب الاشتراكات في مختلف محطات المترو على الخطوط الثلاثة، وهي: الخط الأول "المرج-حلوان"، ويوجد نحو 13 مكتب لاستخراج الاشتراكات بمحطات "حلوان- عين حلوان- جامعة حلوان- المعادي - دار السلام- الزهراء- الشهداء- حدائق الزيتون- عين شمس- عزبة النخل- المرج القديمة".

أما على الخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب"، موضحا أنه يوجد نحو 10 مكاتب لاستخراج الاشتراكات في محطات "كلية الزراعة- المظلات- روض الفرج- مسرة- الشهداء- العتبة- الدقي- جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب".

وحسب المتحدث، توجد أيضا مكاتب اشتراكات على الخط الثالث "العتبة- الأهرام في مصر الجديدة" في محطات "العتبة- العباسية".