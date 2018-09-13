أعلن معرض "Laura l. Gallery" عن دعوة جميع النساء الفنانات، ناشئات أو محترفات، لإرسال الأعمال الفنية الخاصة بهن، سواء الرسم، أو التصوير، أو النحت، أو الأعمال ثلاثية الأبعاد، أو السيراميك، أو صناعة المجوهرات، للمشاركة بأعمالهنّ ضمن مسابقة يعقدها المعرض.

واللغات المطلوبة هي الإنجليزية، وآخر موعد لإرسال الأعمال هو 21 سبتمبر، ويمكن إرسال الأعمال للنساء فوق 18 سنة، ومن أي جنسية وثقافة.

ويختار المعرض 40 فنانة لعرض أعمالهنّ، فيم تصل قيمة الجوائز إلى 2000 جنيه إسترليني، وقيمة الجائزة الأولى: 1000 جنيه إسترليني، والجائزة الثانية 500 جنيه إسترليني، والجائزة الثالثة 200 جنيه إسترليني.

ويمكن التقديم، من خلال الموقع الرسمي للمسابقة، من هنا.