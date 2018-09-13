تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية، غدا، إطلاق قوافل مبادرة " عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى تحت رعاية رئاسة الوزراء في 7 محافظات.

وقال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن قوافل "عنيك في عنينا" بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، تنطلق في محافظات البحيرة مركز بركة غطاس، والمنيا مركز ملوي، والفيوم بمركز يوسف الصديق والغربية مركز قطورة، والإسماعيلية مركز القصاصين، بالإضافة إلى قافلتين بالجيزة والأقصر.

وأضاف "عبدالفتاح"، في بيان قبل قليل، أنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تضع برنامجًا واضحًا للمشاركة في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن قوافل "عنيك في عنينا" تتم بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي وقيادات المحافظات للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا.

فيما أوضحت الدكتورة شيماء صبري المنسق العام لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن عدد القوافل التي سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر ستصل إلى 18 قافلة للكشف عن مسببات العمى على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن جميع خدمات للمبادرة من الكشف والعلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية يتم تقديمها بالمجان تمامًا لكل المرضى مستحقي الدعم.