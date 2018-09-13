لندن تحذر الاتحاد الأوروبي: لن نسدد فاتورة بريسكت إذا لم نتوصل لاتفاق

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إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

"مصر الخير" تعلن سداد المصروفات الدراسية لأبناء أسر الغارمين

"مصر الخير" تعلن سداد المصروفات الدراسية لأبناء أسر الغارمين

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