لندن تحذر الاتحاد الأوروبي: لن نسدد فاتورة بريسكت إذا لم نتوصل لاتفاق

حذر وزير بريكست البريطاني دومينيك راب مجددا، اليوم، من أن بلاده لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول "بريكست".

وأكد راب لإذاعة "بي بي سي"، أن إحدى تبعات مثل هذا الاحتمال "ستكون بوضوح أننا لن ندفع الأموال المتفق عليها في إطار اتفاق الخروج"، في إشارة إلى اتفاق تمهيدي تم التوصل إليه في ديسمبر بين الأوروبيين والبريطانيين وينصّ على أن تسدد لندن فاتورة بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني (44 مليار يورو).

وتابع راب أن المملكة المتحدة تعلم بالطبع التزاماتها القانونية، مضيفا "لست أقول شيئا لم أقله في قاعة المفاوضات أو لن أقوله مباشرة لأصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن الأمر معروف جيدا من الجانبين".

اعتبر راب أن "من غير المحتمل" عدم التوصل إلى اتفاق، لكن في حال حصل ذلك فلن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبي أن "ينتقي" عناصر المحادثات التي تناسبه وخصوصا تسديد الفاتورة.

وتذكر هذه الصيغة بتلك التي استخدمها الأوروبيون الذين يشددون بانتظام على أن البريطانيين لا يمكنهم "الانتقاء" بين قواعد الاتحاد الأوروبي لإعداد اتفاق حول الخروج.

من المفترض أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول القمة الأوروبية يومي 18 و19 أكتوبر المقبل لتنظيم "بريكست" لكن المفاوضات تراوح مكانها ما يثير مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق.

وفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام مواصلة المفاوضات حتى أواسط نوفمبر، ومسألة الخلاف الرئيسية بين الجانبين لا تزال الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال القادة الأوروبيين خلال قمة غير رسمية في سالزبورج بالنمسا في 20 سبتمبر الجاري.