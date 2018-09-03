تيريزا ماي: طرح "بريكست" للتصويت من جديد خيانة كبرى

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء آخر حول قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وكتبت ماي في صحيفة "تليجراف": "سيكون من الخيانة الكبرى لديمقراطيتنا إجراء تصويت آخر".

وأضافت: "لقد خرج الملايين ليقولوا كلمتهم في تصويت يونيو عام 2016، وهو ما أدى للمضي قدما في إجراءات بريكست".

وبحسب "سكاي نيوز" واجهت الحكومة البريطانية، التي تواجه صعوبات فعليا، دعوات متزايدة لإجراء تصويت آخر بمجرد معرفة شروط علاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، واستخدمت رئيسة الوزراء عمودها في الصحيفة للدفاع عن اقتراحها بإقامة بعض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها "لن تتلقى تعليمات من مفاوضي الاتحاد الأوروبي".

ويتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، مارس المقبل، وتدخل في مرحلة انتقالية.