"مصر الخير" تعلن سداد المصروفات الدراسية لأبناء أسر الغارمين

أعلن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، عن سداد المصروفات الدراسية لجميع أبناء الغارمين ممن فك كربهم، فضلًا عن توفير المستلزمات المدرسية لهم، في جميع مراحل التعليم.

جاء ذلك في إطار التمكين الاقتصادي لأسر الغارمين، وتقديم يد العون والمساعدة لهم لمواجهة أعباء ومتطلبات الحياة، ولتشجيعهم علي إلحاق أبناءهم واستمرارهم في العلمية التعليمية.

من ناحيتها، قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة حريصة على دعم أسر الغارمين حتى بعد فك كربهم من خلال توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات صغيرة لهم، وكذلك دعم أبناء الغارمين في مختلف المحافظات لاستكمال دراستهم في مراحل التعليم المختلفة، وتشجيع الغارمين الذين لم يلتحق أبناءهم بالتعليم علي تعليم أولادهم، ولهذا قررت تحمل جميع مصروفات أبناء الغارمين، وتوفير كافة المستلزمات المدرسية.

وأضافت "عوض"، في بيان صادر قبل قليل، أن مؤسسة مصر الخير، قررت مد مظلة المساعدات التي تقدمها لتشمل جميع الغارمين وأسرهم سواء كانوا يعملون في مصانع الغارمين للسجاد اليدوي والكليم التي أنشأتها المؤسسة في عدة من المحافظات مثل الإسكندرية والجيزة وشمال سيناء وسوهاج، وكذلك الغازمين الذين لا يعملون بهذه المصانع؛ حرصًا من المؤسسة علي استكمال أبناء الغارمين دراستهم في مراحل التعليم المختلفة.

وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير، حريصة من خلال قطاع التعليم على إعلاء قيمة العلم والتعليم والعمل المستمر على مكافحة ظاهرة الأمية من خلال فتح المزيد من فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة للمدارس المجتمعية التي تقوم بتنفيذها المؤسسة بجميع المحافظات مع تشيجع أبناء أسر الغارمين علي الاستفادة من الخدمات التعليمية من مدارس مصر الخير وكذلك العمل على محو أمية العاملين بالمصانع من الاسر الأكثر احتياجًا وأسر الغارمين للحد من الأمية التي تعتبر من أهم مسببات الوقوع في قضايا الغارمين.