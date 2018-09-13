شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة TSK الأسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون يورو، حيث يبلغ سعر إنتاج الكيلووات ساعة من هذا المشروع بحوالي 3.2 دولار سنت/كيلو وات ساعة.

وأوضح الدكتور الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن هذا المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019.

جدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية حيث يتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، علي أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى وضمن الاهتمام الذي يولية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، وتفعيلاً لاستراتيجية القطاع التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى أكثر من 37% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.