أعلنت الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، في مؤتمر علمي يعقد منذ قليل، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، عن طرح علاج جديد لمرضى "التصلب المتعدد"، بعد موافقة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على طرح هذا العقار بالأسواق المصرية.

يشارك في المؤتمر كل من الدكتور مجد ذكريا أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، والدكتور محمد البهي رضا أستاذ امراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الازهر، ورئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.

كما يشارك عميد كلية الأزهر السابق والدكتور ماجد عبدالنصير أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة والسكرتير العام للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، والدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.