القبض على "ديلر" طلاب المدارس في الإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على طلاب المدارس في منطقة القصعي شرق المحافظة.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات بقيام شخص يدعي "خ.م.ح"، 28 عاما عاطل، مقيم دائرة الرمل ثانٍ، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة "خصوصًا الأقراص المخدرة" وتوزيعها على طلاب المدارس بمنطقة القصعي.

وضبط المتهم وبحوزته 50 قرصا مخدرا من عقار "التامول"، وتحرر المحضر رقم 888/2038/2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثانٍ، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.