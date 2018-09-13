عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعا، اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام المجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وقال الوزير إنه من الضرورة استعداد الجامعات للعام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب، مؤكدا أنه وفي ضوء تكليفات السيسي، يجب دعم الأنشطة الطلابية المختلفة الرياضية والثقافية والفنية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية.

وأشار إلى أهمية تعاون الجامعات الخاصة مع الاتحاد الرياضي للجامعات، موضحا أن دور الجامعات لا يجب أن يقتصر على العملية التعليمية فقط بل يجب أن يمتد ليشمل إعداد الشباب المؤهل علميا وثقافيا ورياضيا.

وأعلن عبدالغفار عن تعاقد الاتحاد الرياضي للجامعات مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة دوري الجامعات المصرية، وذلك من خلال خطة شاملة لأنشطة الاتحاد الرياضي خلال العام الجامعي 2019/2018 سيجري تطبيقها من خلال جدول زمني محدد على مدار العام الدراسي بالكامل.

كما أكد الوزير على أهمية توفير جميع إجراءات السلامة والدفاع المدني اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعي بكل جامعة.