بدأ المسؤولين في شركة صوت القاهرة، بوضع تصور جديد لإعادة الشركة إلى السوق الغنائي، وذلك بعد أن جرى إيقاف الإنتاج الدرامي بشكل مؤقت بها.

وتعتمد الخطط الجديدة على تحقيق أرباح للشركة بعد أن تخلصت من عبء عدد كبير من العاملين، كان يتطلب شهريا ما يقرب من 7 مليون جنيه، أجور ومستحقات مالية، ذلك كما صرح الإعلامي محمد العمري رئيس مجلس إدارة "صوت القاهرة".

وأكد أن عدد العاملين في الشركة الآن يقرب من 200 عاملا فقط، وأنه سيكون من السهل توفير الأجور الخاصة بهم، حيث أن جميع أرباح الشركة الشهرية كانت يجري تحويلها إلى بند الأجور والمصروفات.

وتعتمد الدراسة الجديدة لإعادة الأرباح للشركة على طريق عدة محاور مختلفة، كالتالي:

- الاعتماد على المواد الفنية والبرامجية النادرة الموجودة في المكتبات التراثية في "ماسبيرو"، وسرعة تحويل هذه المواد على أسطونات "ديجيتال" لتسويقها إلى الفضائيات والإذاعات، التي كثيرا ما تطلب مثل هذه النوعية من الأعمال الإذاعية والتليفزوينة.

- الاعتماد على المكتبة الدرامية والفنية الكبيرة للشركة، التي تحتوي على مواد قديمة منذ منتصف "ستينيات" القرن الماضي، ويجري استغلال هذا التراث الضخم مرة أخرى.

- زيادة الاهتمام وتوسعة أنشطة مجال إعلانات الشوارع "الأوت دور"، ووضع خطة لزيادة اللوحات الخاصة بها في الأراضي التابعة لماسبيرو في جميع المحافظات والميادين العامة، وأمام مقرات التليفزيون والشبكات الإذاعية في المحافظات.

- زيادة التسويق الرقمي للمحتوى الصوتي، عن طريق زيادة منافذ البيع في القاهرة الكبرى والمحافظات.

- وضع خطة مستقبلية لإعادة الإنتاج الدرامي والفني إلى الشركة، خاصة أن الشركة تحتوي على سيناريوهات جديدة جدا في حاجة إلى التنفيذ.