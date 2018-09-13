تفقد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عددا من الوحدات السكنية بالوليدية والتابعة لإدارة الإسكان الخارجي بقطاع المدينة الجامعية والتي تضمنت مبنى (9/10/11/13/15/16) إلى جانب زيارة لمبنى (ن، ل ، ل "الجديد") طالبات، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات السكنية لاستقبال الطالبات وللوقوف على احتياجات تلك الوحدات ورصد السلبيات ومحاولة البت في حلها، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطالبات المغتربات لممارسة حياتهم الجامعية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد 2018\2019، وحرصها على متابعة كافة سبل الرعاية العلمية والاجتماعية المقدمة لأبنائها الطلاب داخل الكليات ومختلف الوحدات السكنية بالمدن الجامعية.

ورافقه خلال الجولة، عرفة أبوالعلا، مدير عام المدن الجامعية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة ومشرفات المباني، كما حرص الدكتور شلقامي على اصطحاب عدد من الطالبات في الجولة للتعرف على واقع الخدمات المقدمة.

وشملت الجولة، تفقد الغرف ودورات المياه وقاعات الاستذكار داخل كل مبنى وذلك للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة من حيث التهوية والإضاءة كما تفقد المغسلة المركزية والمطاعم ووحدات التغذية داخل المباني واطمأن على جودة جميع الوجبات المقدمة للطلبات وضمان تقديمها لهن بشكل لائق وكذلك التأكد من صلاحية الأغذية الجافة ومطابقتها لمعايير الصحة والسلامة المقدمة للطالبات.

وشدد الدكتور شلقامي، على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الترميمات والصيانة والتجهيزات للمباني والتي تشمل أعمال السباكة والدهانات والكهرباء، كما وجه مديرات المباني والمشرفات على ضرورة تقديم خدمة مميزة وعلى مستوى راقي في التعامل مع الطالبات ورعايتهم اجتماعيا وتقديم كافة سبل العون لهن وهذا من شأنه الإسهام في تفوقهن الدراسي.

والتقى الدكتور شلقامي، بعض الطالبات حيث اطمأن منهن على الحالة العامة لهن دراسيًا وسكنيًا، وتعرف على المشاكل الموجودة، وقام بسؤالهن واستطلاع آرائهن حول الخدمات المقدمة بالمدن الجامعية ورصد السلبيات والمشكلات لسرعة حلها، معلنا عن متابعته بصفة دورية لكافة أعمال الصيانة والترميم والتجهيزات للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطالبات في مطلع العام الدراسي الجامعي الجديد.

وكشفت الجولة، عن بعض السلبيات داخل المباني ووعد نائب رئيس الجامعة بحل تلك المشكلات عاجلا بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة لا تألوا جهدا في توفير جو ملائم لجميع الطالبات المغتربات يساعدهن على الاجتهاد بالعملية التعليمية.