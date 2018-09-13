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أموال التبرعات.. سكة خير أم مال سايب؟

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وزير التعليم: تشديد الإجراءات على مدارس "المستوى الرفيع"

وزير التعليم: تشديد الإجراءات على مدارس "المستوى الرفيع"

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض بشبرا الخيمة

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض بشبرا الخيمة

البرلمان يستضيف ندوة "حول الوضع العربي الراهن" الأسبوع المقبل

البرلمان يستضيف ندوة "حول الوضع العربي الراهن" الأسبوع المقبل

"ثقافة المنوفية" تكرم الكاتب المسرحي "علاء الكاشف"

"ثقافة المنوفية" تكرم الكاتب المسرحي "علاء الكاشف"

توزيع 81 ألف طن أسمدة على مزارعي كفر الشيخ

توزيع 81 ألف طن أسمدة على مزارعي كفر الشيخ

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أموال التبرعات.. سكة خير أم مال سايب؟

أموال التبرعات.. سكة خير أم مال سايب؟

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أب يحقن طفله بـ«الأنسولين» لإجبار الأم على العودة لمنزل الزوجية

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