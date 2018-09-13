استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور محمود الشياب وزير الصحة الأردني، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي الصحة والدواء، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشؤون الدواء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تناول دعم صناعة الدواء في البلدين، بما يتيح توفير الأدوية، حرصا على مصلحة المرضى في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة توحيد اتفاقيات وإجراءات التسجيل والتسعير للأدوية في البلدين، وإبرام بروتوكولات تعاون بخطط تنفيذية، من شأنها تداول الدواء بين مصر والأردن دون أي معوقات، مسترشدة بما جرى من اتفاقيات في هذا الشأن مع دولة السودان خلال الفترة الماضية.

وذكر أن وزيرة الصحة، أكدت أن إبرام مثل هذة الاتفاقيات سواء لتسجيل الأدوية الأردنية في مصر أو العكس، يعد استمرارا قويا لبناء جسور الثقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن.

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة الأردني بتجربة مصر الرائدة في علاج مرضى "فيروس سي"، التي أصبحت قصة نجاح تروى في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تلك التجربة في بلاده، الأمر الذي رحبت به وزيرة الصحة، مؤكدة على تقديم الدعم لدولة الأردن الشقيق.