قال الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة، إنه جرى العثور على بقايا عظام لحيوانات عاشت في منطقة الواحات بالصحراء الغربية عمرها يقدر بنحو 100 مليون سنة، وهذا الاكتشاف يمكن أن يكشف خبايا علمية جديدة.

وأضاف سلام لـ"الوطن"، أن بقايا العظام تحت الفحص العلمي والمعملي ويمكن أن يستمر هذا الفحص لمدة عامين كما حدث في اكتشاف بقايا الديناصور "منصورة صورس" والتي استمرت الأبحاث حولها عدة سنوات، فلا يمكن التأكيد من شيء إلا بعد الفحص العلمي والمعملي وسيعلن عن تفاصيلها بعد دراستها.

وأشار سلام، إلى أنهم حاليا في رحلة علمية في منطقة الواحات بالتعاون مع وزارة البيئة وفي الجبل منذ أسبوعين ومستمرين لمدة أسبوعين آخرين، بوجود فريق مركز جامعة المنصورة والذي يضم طلاب من 7 جامعات مصرية بالبحث عن الحياة القديمة في صخور يرجع عمرها إلى أكثر من 100 مليون سنة.

وأكد أن الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، على اتصال مباشر ومستمر مع الفريق البحثي لمتابعة العمل للرحلة الاستكشافية لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية للبحث عن الديناصورات والحفريات الفقارية الأخرى من الصحراء الغربية.

يذكر أن المركز سجل خلال عام 2018 أكبر اكتشافين وهما "منصورة صورس"، جزء من فك "قردة الليمور" مسجلين دوليا في مجلة الناتشر الدولية والتي ستساهم بتوضيح التغييرات الطبيعية على الكرة الأرضية في مختلف العصور.