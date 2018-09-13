كشف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن ضبط مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، مخزن كبير في منطقة شبرا الخيمة، يزور ما يقارب من 130 عنوانا لـ30 دور نشر مختلفة، لافتا إلى أن الكتاب الواحد تراوحت نسخه من 20 إلى 500 نسخة.

وقال "عبده"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، في مقر الاتحاد في حضور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب والدكتور أحمد إبراهيم عن دار نشر نهضة مصر، إن المعاينة الأولوية أثبتت أن موضوع التزوير تم بشكل احترافي وأنها ليست المرة اﻷولى، مشيرا إلى تورط ناشرين لديهم مصلحة في هذا الموضوع.

وأضاف رئيس الناشرين المصريين، أن موضوع التزوير لا يتضرر منه الناشر والمؤلف فقط وإنما قد ينعكس على فرض عقوبات على الدولة، وخاصة مع توقيع مصر على اتفاقية "بيرن" لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ولفت إلى وجود مشكلة خاصة فيما يتعلق بتزوير الكتب الأجنبية لطلاب كليات الطب والهندسة والله داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن العقوبات المفروضة على عمليات التزوير والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية غير رادعة حيث تصل العقوبة إلى 5 آلاف جنيه أو الحبس لمدة شهر وفي حال تكرار الواقعة تكون العقوبة 10 آلاف جنيه أو الحبس شهر، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب تصل فيه عقوبة التزوير إلى 250 ألف جنيه.

باﻹضافة إلى حبس وجوبي لمدة عامين وفي حال تكرار الواقعة تصل العقوبة إلى 500 ألف جنيه وحبس وجوبي لمدة عامين.