رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن إسرائيل: "دولة عنصرية"

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفضت دخول مشاركة الناشرين المصريين والأردنيين للمشاركة في معرض رام الله للكتاب.

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخول مشاركة الناشرين المصريين والأردنيين للمشاركة في معرض رام الله للكتاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي عبر فضائية "النهار"، أن ممارسات الكيان الصهيوني، تُثبت أنها تخشى تداول الفكر المصري في فلسطين؛ لأنها دولة عنصرية.

وتابع أنه تواصل مع وزير الثقافة الفلسطيني، موضحًا أن الأخير شكره على المشاركة في المعرض بالكتب.

وأوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تُشارك في معارض الكتاب التي تنظمها الدول العربية، مؤكدًا أنه سيتم رفض طلبها إذا ما طالبت بالمشاركة فيها.

وأشار إلى أن اتحاد الناشرين المصريين يرفض ذهاب الناشرين المصريين إلى كل من قطر وتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران.