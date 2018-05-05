تسجيل الدخول

الوطن

رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن إسرائيل: "دولة عنصرية"

منذ 35 دقيقة
كتب: شريف سليمان
رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن إسرائيل: "دولة عنصرية"

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفضت دخول مشاركة الناشرين المصريين والأردنيين للمشاركة في معرض رام الله للكتاب.

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخول مشاركة الناشرين المصريين والأردنيين للمشاركة في معرض رام الله للكتاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي عبر فضائية "النهار"، أن ممارسات الكيان الصهيوني، تُثبت أنها تخشى تداول الفكر المصري في فلسطين؛ لأنها دولة عنصرية. 

وتابع أنه تواصل مع وزير الثقافة الفلسطيني، موضحًا أن الأخير شكره على المشاركة في المعرض بالكتب.

وأوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تُشارك في معارض الكتاب التي تنظمها الدول العربية، مؤكدًا أنه سيتم رفض طلبها إذا ما طالبت بالمشاركة فيها. 

وأشار إلى أن اتحاد الناشرين المصريين يرفض ذهاب الناشرين المصريين إلى كل من قطر وتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران.

 

أخبار متعلقة

إسرائيل تنسحب من الترشح لمجلس الأمن

إسرائيل تنسحب من الترشح لمجلس الأمن
أنور عشقي: إسرائيل عدو مظنون وإيران عدو مضمون

أنور عشقي: إسرائيل عدو مظنون وإيران عدو مضمون
ليبرمان يطلب من روسيا "رد الجميل" ودعم إسرائيل

ليبرمان يطلب من روسيا "رد الجميل" ودعم إسرائيل
لافروف: موسكو تدعو إسرائيل لتقديم المعلومات بشأن "نووي إيران"

لافروف: موسكو تدعو إسرائيل لتقديم المعلومات بشأن "نووي إيران"
وزير التعليم: "الناس بتتهمني بتعريب المناهج.. هو أنا شغال في إسرائيل!"

وزير التعليم: "الناس بتتهمني بتعريب المناهج.. هو أنا شغال في إسرائيل!"

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

10 أسباب لوجود "لعاب" على وسادتك عند استيقاظك من النوم

10 أسباب لوجود "لعاب" على وسادتك عند استيقاظك من النوم

بالفيديو| القرموطي: "عمرو أديب مينفعش يقعد في البيت"

بالفيديو| القرموطي: "عمرو أديب مينفعش يقعد في البيت"

بالفيديو| القرموطي يسب "الجزيرة" بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو| القرموطي يسب "الجزيرة" بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو| والد مريم يكشف موعد وصول جثمان ابنته إلى مصر

بالفيديو| والد مريم يكشف موعد وصول جثمان ابنته إلى مصر

رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن إسرائيل: "دولة عنصرية"

رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن إسرائيل: "دولة عنصرية"

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل