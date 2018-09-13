ضبط صيدلي بحيازته 68 ألف قرص مخدر و4 آلاف أمبول

تمكنت مباحث مركز الحامول في كفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز، رئيس المباحث، من القبض على صيدلي بحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

كان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط صيدلي يتاجر في العقاقير المخدرة المُدرجة ضمن جدول المخدرات، جرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

وضبط "ع. ع. م"، 40 عاما، طبيب صيدلي ومقيم ببندر الحامول، ومطلوب للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين، بالإتجار في العقاقير المخدرة، وبحوزته 68600 قرص مخدر بالإضافة لـ4000 أمبول مخدر بقصد الإتجار، 32 ألف جنيه، و2 هواتف محمول، حرر عن ذلك المحضر رقم 32357/ 2018 جنايات مركز الحامول.