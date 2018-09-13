بدأت أولى اختبارات مسابقة "المواهب الذهبية"، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم، اليوم، في قاعة سينما الهناجر في إطار إعلان عام 2018، لذوي القدرات الخاصة؛ لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة.

وتتضمن المسابقة فروع الغناء الفردي، والغناء الجماعي، والعزف الموسيقي من 16 وحتى 35 عاما في فرعي العزف والغناء الفردي، وتتكون لجنة التحكيم من الفنان الكبير عمرو سليم، الأستاذة الدكتورة تحية شمس الدين، والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، والدكتور علاء فتحي، والدكتورة جيهان الناصر.

ويمنح الفائزون الثلاثة الأوائل في كل فرع جوائز مالية بالإضافة إلى ميدالية، كما تقدم جمعية البلد اليوم للتنمية المحلية، منحة تدريبية للفائزين لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حصول جميع المتسابقين على شهادات مشاركة.