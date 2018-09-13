قال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إن المحافظة خالية من أي مخرات للسيول إطلاقًا والموجود بها هو معابر مياه فقط.

وأوضح الشحات، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المحافظة المتواجد بها هي معابر مياه عبارة عن ممرات سواء خرسانية أو مواسير مصنعة تتولى نقل مياه الأمطار من اتجاه لآخر، ودائمًا ما تنفذ بجوار الطرق التي تعترض مجري السيل حتى لا يتأثر الطريق من الناحية الهندسية والفنية ويتعرض للتدمير أو التلف.

وأوضح أن الوزارة أنهت دراسة علمية حددت فيها موقع 12 قرية في 3 مراكز إدارية بالمحافظة وستبدأ في شهر فبراير 2019 تنفيذ مرحلة أولي لمشروع يستهدف بناء بحيرات صناعية وسدود في محيط 3 قرى هي بئر 2، وبئر 5، وخور الملك بالفرافرة بتكلفة 63 مليون جنيه، على أن يتوالى تنفيذ المشروع على مراحل مقبلة.