"شئون البيئة": خضوع 205 سيارات للفحص وضبط 20 مخالفة في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، إنه جرى تنفيذ عددًا من الحملات لقياس عوادم السيارات، بالتعاون مع مديرية الأمن وإدارة المرور في كفر الشيخ، في إطار الحفاظ على البيئة، وصحة المواطنين من التلوث ومواجهة تلوث الهواء.

أضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، أن عدد السيارات التي خضعت للفحص205 سيارات سولار وبنزين وتبين مطابقة 185 سيارة لحدود ومعاير قانون البيئة سيارة، ومخالفة 20، وجرى سحب رخصة السيارة من قبل قسم المرور لحين صيانتها، وإعادة معاينتها ، أما مطابقة أو مخالفة لحدود قانون البيئة.