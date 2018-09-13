عقد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اليوم، اجتماعا تنفيذيا مصغرا بحضور عدد من مديري الإدارات والجهات المعنية، استعراض فيه آلية العمل والخطة الاستثمارية وأسلوب عمل كل إدارة وجهة بما فيه من تحقيق مصالح المواطنين.

وأصدر العميد أسامة الغندور تعليمات على ضرورة العمل بكل جدية وتحقيق خدمة المواطنين، علاوة على سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات والإعداد لمواجهة الظروف المقبلة من استعدادات للعام الدراسي الجديد على ضوء الدور المطلوب من كل جهة.

وأكد الغندور استعدادات مختلف الجهات لمواجهة السيول والأمطار، والفعاليات الأخرى المقبلين على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على الانتهاء من كافة المشروعات المقررة في مواعيدها المحددة.