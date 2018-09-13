أعلن المهندس أشرف محمد الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المحلة يوم السبت المقبل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأشار "الحسيني " إلى أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي مدينة المحلة الكبرى وتشمل: "شارع نعمان الأعصر – المركز الطبى – المخبز الآلى – طريق الجابرية – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديرب – مطقة سيدى خلف – منطقة العيسوى – شارع الحنفى –شارع العباسى القديم – المبرة – السنترال 1 ، 2 حى أول المحلة – مجمع الأحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الدينى – قسم ثالث المحلة - المنطقة الصناعية – برهام – أبو دراع – سوق الجملة – عزبة خضر – أبو زهرة القاضى – الإمام – منطقة إخوان خليل – المنشية – جسر الجمهورية – مركز القلب – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات".

بينما تتأثر خطوط الريف الآتية: "الدواخلية – نمرة البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديرب هاشم – بلقينا – الهياتم – الجابرية – البنوان – تنقية المياة 1 ، 2 – سامول – المعتمدية – دمنتو" .

وأهاب الحسيني المواطنين قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.