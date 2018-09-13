قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بروتوكول التعاون الموقّع بين قطاع التعليم العام ومؤسسة المدارس الدولية، اليوم، سيرتقى بمستوى جودة التعليم، وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إن البروتوكول يتضمن تشغيل مدارس حكومية دولية بمصر بدءاً من العام الجديد، لتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولية»، مع التزامها بتدريس مواد الهوية القومية، وستبدأ الدراسة خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح «حجازى» أن البروتوكول يستهدف المشاركة فى المبادرة، التى طرحتها الوزارة، وتقديم الدعم الفنى لمجموعة مدارس حكومية دولية بمحافظات «القاهرة والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والشرقية والغربية والدقهلية والمنيا وسوهاج»، وسيجرى الإعلان لاحقاً عن وظائف الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، بنظام المأمورية من العاملين بالوزارة.

وأعلنت مؤسسة المدارس الدولية أنها ستتولى تقديم الدعم الفنى، والمحتوى التعليمى لتشغيل المدارس المستهدفة، وتأهيلها للاعتماد الدولى من الجهات الدولية المانحة.

من جهته، التقى الدكتور أحمد شلبى، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، اليوم، مع الموجهين على مستوى الجمهورية، للمتابعة الفنية للتوجيه، والتأكد من وصول الكتب للمدارس، وشدد على أهمية متابعة الموجهين الأوائل لخطوط سير الموجهين، وسجلات المعلم الأول وإعداد تقرير شهرى موجز عن أعمال المتابعة الفنية بالمديريات لعلاج القصور.

«حجازى»: الدراسة أكتوبر المقبل.. والمناهج «ذات طبيعة خاصة» والتزام بمواد الهوية

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تشديد الإجراءات مع بداية العام الدراسى الجديد على المدارس التى تنوى تدريس level «المستوى الرفيع»، مضيفاً أن «التحول إلى أى شىء جديد سيواجه عقبات، لكننا واثقون أننا معاً سنحقق الأفضل لأبنائنا جميعاً»، وذلك رداً على شكوى معلمة على جروب «ادعم طارق شوقى» على «واتس آب» بشأن تدريس إحدى المدارس لمادة المستوى الرفيع، وتحصيل أموال نظير ذلك رغم إلغائها.