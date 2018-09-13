ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية، اليوم، القبض على شخصين لقيامهما بإدارة شركة تسويق عقاري سياحي بدون ترخيص والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بإدعاء حجز حصص عقارية لهم وإيهامهم بقدرتهم على امتلاكهم لإحدى الشاليهات بالقرى السياحية على خلاف الحقيقة.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها التحريات السرية بقيام كلا من "هادى. م. م"، 30 سنة، صاحب مكتب للتسويق العقاري السياحي بمدينة المنصورة، و"بلال. ع. م"، 25 سنة عامل عادي بإدارة للتسويق السياحي العقاري ببرج في شارع الجيش بالمنصورة بدون ترخيص من الجهات المختصة والنصب على المواطنين بدعوى بيع حصص عقاريه لهم مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس المباحث، والمقدم أكرم صيام، معاون المباحث، من ضبطهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على مجموعه من قسائم عرض بأسماء بعض العملاء ودفتر استقبال عملاء على بياض مدون به بعض الأسماء للعملاء ومجموعة من تفويض بيع منسوب للشركة على بياض ومجموعة من إقرارات فسخ تعاقد منسوبة للشركة وغيرها من الأوراق.

وعثرت المباحث على مجموعة من إعلانات لقرية في رأس سدر بجنوب سيناء ومجموعة من الكمبيالات على بياض ومنها بأسماء أشخاص مختلفة واثنين أكلاشيه باسم الشركة واستمارة طلب وظيفة ومجموعة دفاتر استلام نقدية ومجموعة من إعلانات لقرية بالساحل الشمالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها وتحرر عن ذلك المحضر 11407 لسنة 2018 جنح قسم ثان وجارى العرض على النيابة، وجرى التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.