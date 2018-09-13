تحولت الكتب المؤلفة، أو المزمع تأليفها، حول «البيت الأبيض» إلى كابوس للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقالت، أمس، ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز، التى زعمت أنها كانت على علاقة عابرة بالرئيس الأمريكى قبل نحو عقد، إنها كتبت مذكراتها الشخصية وروت فيها أدق تفاصيل معاركها القانونية المحتدمة معه.

وأضافت صاحبة الـ39 عاماً لشبكة «إيه.بى.سى» الأمريكية أن شركة «سانت مارتنز برس» التابعة لدار «ماكميلان» للنشر ستطرح كتابها «الكشف الكامل» فى الأسواق يوم الثانى من أكتوبر المقبل.

وكشفت «دانيالز» أنها كتبت «كل شىء» عن عملها، وعن مقاضاة «ترامب». وكان محامى الرئيس الأمريكى السابق مايكل كوهين أقر بالذنب بتهمة انتهاك القانون الاتحادى، بعد أن دفع لـ«دانيالز» 130 ألف دولار من أموال الحملة الانتخابية لعدم كشف معلومات ستضر بـ«ترامب» عندما اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية 2016.

فى سياق متصل، كشف استطلاع رأى أجرته الإذاعة الرسمية الأمريكية «إن بى آر» ومعهد «ماريست بول»، عن إعلان نصف الناخبين المشاركين فى هذا الاستطلاع عزمهم التصويت للديمقراطيين فى «الكونجرس»، مقابل 38% فقط للجمهوريين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما سيفقدهم الأغلبية. «ما يحدث الآن هو معركة سياسية انتخابية»، بحسب مدير مركز دراسات المناطق الدولية فى «جامعة القاهرة» الدكتور محمد كمال، الذى قال لـ«الوطن»، إن «هذه المعركة تستهدف إخراج أكبر عدد من الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس».