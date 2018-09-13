الفقي: عهد ترامب هو الأسوأ للقضية الفلسطينية.. والحل "حملة إعلامية"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الفلسطينيين يجب أن يستثمروا مواقف أمريكا الحادة لتسويق حملة إعلامية بعواصم العالم المختلفة، مشيرًا إلى أن ترامب لا تحكم قراراته الأعراف المعروفة في أمريكا، وأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل تبجح، وستذكر القضية الفلسطينية أن أسوأ عصورها كان في عهد هذا الرجل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أنهم إن استسلموا أو تراجعوا سيخسرون كل شيء.

وتابع الفقي، أنه لم يدفع شعب فاتورة مثلما يدفع الفلسطينيون، ولا يمكن حل الأزمة إلا بالتفاف عربي.