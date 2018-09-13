دفاع "المذبوح": سيتم ترحيلها على طائرة العاشرة مساء

أكد المحامي عماد عطية، دفاع منى المذبوح، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مصلحة الجوازات المصرية أبلغت السفارة اللبنانية بإرسال مندوب من السفارة مع منى المذبوح إلى مطار القاهرة حيث سيجرى تسفيرها على طائرة الساعة 10 مساءً.

وقال عطية، إن المذبوح كانت متواجدة طيلت الأيام الماضية في قسم الخليفة، ثم قسم مصر الجديدة وبعد ذلك جرى ترحيلها إلى جهاز أمن الدولة كإجراء أمني .

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قضت بتخفيف سجن اللبنانية منى المذبوح من 8 سنوات إلى عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمها مبلغ 30 ألف جنيه لاتهامها بسب الشعب المصري.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر حبس اللبنانية منى المذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.