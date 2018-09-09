قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قبول الاستئناف المقدم من منى المذبوح، على حكم حبسها ٨ سنوات، وتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.