التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بعدداً من أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وجرى خلال اللقاء مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، كما جرى بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن اللقاء ناقش التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها المحافظة، وأكد النواب تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة الأهالي، وكذلك في التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: "أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ".