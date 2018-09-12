قدم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد صالح مهني، شهيد القوات المسلحة، بمنزل الأسرة بقرية أبوبدوي التابعة لمركز بيلا، والذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني بالعملية الشاملة سيناء 2018 بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وأكد طه أنه سيجرى اطلاق اسم الشهيد مجند "محمد صالح مهني" على إحدى مدارس القرية بعد إنهاء الإجراءات مع القوات المسلحة، تخليداً له، قائلا: "هذا أقل ما يمكن أن نقدمه إلى الشهيد الذى قدم أغلى ما يملك للدفاع عن الوطن، وأن تضحيات الشهداء دفاعاً عن وطننا الغالي ستبقى درساً في الوفاء والشجاعة للأجيال المقبلة".

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، والمهندس صفوت سليمان، استشاري وزارة البيئة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد نعى الشهيد مجند محمد صالح مهني، مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته، وللقوات المسلحة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، قائلاً: إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكداً حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدي لهذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر الشيطاني المتطرف، رؤوس الفتنة أتباع الشياطين، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى، الذين باتت نهايتهم وشيكة على أيدي رجال الجيش الأبطال، ورجال الشرطة البواسل.