أعربت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن اهتمام الوزارة بدعم معرض "فيرنكس دمياط للأثاث" ودعم صغار الصناع في دمياط، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم صغار المنتجين على كل المستويات، سواء عبر جهاز تنمية المشروعات أو الأسر المنتجة أو من خلال الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم ل معرض "فيرنكس دمياط للأثاث" في دورته الأولى، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح رئيس مدينة دمياط للأثاث، وسيتم افتتاح المعرض للجمهور ابتداءً من صباح الغد، ويستمر 18 سبتمبر الجاري.

وأشارت "والي" إلى أن التضامن تسعى دائمًا لدعم المنتجين في التسويق والترويج لمنتجاتهم، ومشاركتهم بالمعارض المحلية والدولية، مؤكدة أن عدد من الزوار الأجانب قد زاروا المعرض اليوم، وأبدوا إعجابهم الشديد بجودة المصنوعات.

ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر بمقر مدينة الأثاث بدمياط، ومشاركة أكثر من 70 شركة من كبريات الشركات العالمية والعربية، ويشارك عدد من كبار المتخصصين في تسويق الأثاث من فرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا والهند وروسيا، وعدد من الدول العربية والإفريقية، ويتضمن جناحا لوزارة التضامن يضم 50 عارضًا.

ويأتي هذا المعرض كأولى ثمار البروتوكول الموقع في مايو الماضي، بين وزارة التضامن، ومحافظة دمياط، وجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك)، ويهدف لدعم المصنعين المحليين، ومنحهم فرص للتصدير والترويج لمنتجاتهم محليًا وعالميًا، والتركيز على دفع عجلة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أداء الحرفيين والصناع في قطاع الأثاث.