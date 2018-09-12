تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مدينة دمياط للأثاث لمتابعة الاستعدادات النهائية لمعرض "فيرنكس - دمياط"، والمقرر افتتاحه غدا، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك".

وأوضحت المحافظ أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة عارضين من أعضاء الغرفة التجارية في دمياط وشركة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين وأصحاب الورش والمصانع في المحافظة، مشيرة إلى مشاركة ما يزيد على 70 من تجار ومشتري الأثاث على مستوى العالم، لفتح آفاق تسويقية جديدة لصغار الصناع ووضع صناعة الأثاث على طريق العالمية.

وتوجهت المحافظ بالشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة؛ لحرصهم على تنمية قطاع الأثاث وإتاحة العديد من الفرص التسويقية.