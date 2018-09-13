نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي يوم ثقافي فني لرواد المكتبة وأطفال جمعية نوبة الخير تضمن محاضرة عن الحفاظ علي البيئة، بجانب ورشة خزف.

كما اختتم قصر ثقافة حلوان ورشة الطمي الأسواني لعمل أشكال فرعونية ونموذج مصغر من غار حراء وعمل معرض للمنتجات، بجانب ورشة رسم على أوجه الأطفال.

وفي مدينة نصر، نظم قصر ثقافة الوفاء والأمل ندوة بعنوان الدروس المستفادة من الهجرة النبوية تناولت أهم أحداث الهجرة النبوية وأهمية الإيمان بالله والتوكل عليه وأداء الأمانات إلى أهلها.

وفي مصر الجديدة، أقام بيت ثقافة دار الحرب الالكترونية ورشة فنية من الورق الملون، كما أقام بيت ثقافة دار الحرس الجمهوري ورشة حكي عن هجرة الرسول بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وفي سياق متصل اجتمع نادي الأدب المركزي للفرع لفحص الأعمال المقدمة للنشر الإقليمي لتصعيد ثمانية أعمال للتحكيم.