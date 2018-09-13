تمكنت مباحث الكهرباء في كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط كهربائي يقوم بتصنيع دوائر كهربائية لسرقة التيار الكهربائي عن طريق ريموت كنترول وقيامة بترويجها للمحلات التجارية، وجرى تحرير محضر وجار العرض على النيابة.

ووردت معلومات لضباط شرطة الكهرباء، تفيد قيام عدداً من أصحاب المحال التجارية بسرقة الكهرباء ، أكدتها التحريات قيام "مجدى. إ. ع"، 47 عاماً، بقسم شرطة ثان كفر الشيخ، بسرقة التيار الكهربائي لإنارة وتشغيل المحل الخاص به رغم وجود عداد وذلك باستخدام أسلوب مبتكر بواسطة "ريموت كنترول" لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية، وجرى ضبطه وبمناقشته قرر تحصله على تلك الدائرة الإلكترونية من "محمد. ز"، كهربائي حر، بتكثيف التحريات تبين قيام و"محمد. ع. أ"، 47 عاما، كهربائي حر، مقيم ببندر كفر الشيخ، بإعداد تلك الدوائر الإلكترونية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي، وعدم تمكين العداد من حساب القيمة وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتركيب بنفس المكان لـ3 أشخاص.

حيث اعترف انه قام بتركيب الدوائر لكل من "إبراهيم. ش. خ"، 37 عامًا، مالك محل مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، و"محمد. ش. خ"، 39 عاماً، مالك محل إكسسوار سيدات كائن بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، و"حمودة. ب. ع"، 52 عاما، مالك محل بيع أسماك مجمدة، كائن بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، كما جرى ضبط الأجهزة والدوائر الإلكترونية بإرشاده والمستخدمة في تلك المحلات لفصل العدادات وإعادة توصيلها من المصادر العمومية مباشرة ، وتحرير محضر وجار العرض على النيابة.