شاركت مصر للطيران، بجناح متميز في معرض OTDYKH Leisure 2018 للسياحة والسفر، المقام في العاصمة الروسية موسكو، وتنتهي فعالياته اليوم بحضور 861 عارضًا من 85 دولة و180 متحدثًا في 30 ورشة عمل، ويضم المعرض ممثلين عن كبرى شركات الطيران العالمية، ومنظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية.

جاءت مشاركة مصر للطيران، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، والمكتب السياحي المصري في روسيا الاتحادية.

كما عقد ممثلو مصر للطيران، وقطاع الكرنك للسياحة، عددًا من اللقاءات الناجحة مع منظمي الرحلات السياحية، ووكلاء السياحة بروسيا، حيث يعد المعرض فرصة جيدة للتعريف بخدمات مصر للطيران والسوق السياحي المصري، بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وتسير مصر للطيران حاليًا 3 رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس.