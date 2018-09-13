تشارك مصر في اجتماع المجموعة المصغرة لسوريا، غدًا، التي تشكلها الأمم المتحدة، برئاسة ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، مصر، السعودية، والأردن.

ويناقش الاجتماع ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، فضلًا عن بحث التطورات الراهنة في الأزمة السورية.

وكان المبعوث الأممي، قد التقى ممثلي دول ضامني أستانا "روسيا وتركيا وإيران" حيث بحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ولم تسفر الاجتماعات عن حسم كافة النقاط العالقة، خاصة المتعلقة بلائحة عمل اللجنة، إلى جانب بعض القضايا الفنية الأخرى.