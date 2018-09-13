"بكتيريا E-coli"، السبب وراء وفاة السائحين البريطانيين چون وسوزان كوبر، حسب البيان الذي أصدرته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وفقًا لما جاء في تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثماني السائحين، حيث جرى تحديد أسباب الوفاة، وهي بكتيريا E-coli، من قبل فريق من الأطباء المعتمدين دوليا.

ورغم أن بكتيريا "الإي كولاي"، سببًا في وفاة السائحين، إلا أنها لها وجه آخر، حيث تشير الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب والوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، لـ"الوطن"، إلى أن الإشريكية القولونية "الإي كولاي"، جرثومة يشيع العثور عليها في أمعاء البشر، والحيوانات ذات الدماء الحارة. ومعظم سلالات الإشريكية القولونية لا يسبب الضرر؛ ومع ذلك فإن بعض السلالات، مثل الإشريكية القولونية المعوية النزفية، يمكن أن يتسبب في الإصابة بأمراض وخيمة منقولة بالأغذية.

أما عن الفوائد الصحية لتلك البكتيريا، حسب أستاذ الطب الوقائي، فإن "إي كولاي" لديها العديد من الفوائد الصحية، فهذه البكتيريا تعتبر واحدة من البروبايوتك أي البكتيريا المفيدة التي لها دور كبير في تعزيز المناعة وعمل الجهاز الهضمي والصحة الإنجابية كما تلعب دورا في علاج التهاب القولون التقرحي وغيرها من أعراض القولون العصبي، وتنتج هذه البكتيريا بعض المواد الحمضية في الأمعاء الدقيقة. بهذه الطريقة يتم منع الأمراض الضارة، وبالتالي سيكون لدى الجهاز المناعي عمل أقل في الوقاية من أمراض الأمعاء الدقيقة، علاوة على ذلك، تنتج أجسامًا مضادة تمنع بعض أنواع العدوى.

وتابعت "مختار"، أن بكتيريا الاي كولاي مفيدة أيضًا لمنع حدوث مضاعفات إضافية في الأمعاء، فهم قادرون على الحد من الإسهال المعدي في الأطفال والرضع، بالإضافة إلى ذلك، تلعب دورا كبيرا في علاج الإمساك والانتفاخ واستمرار وظيفة الأمعاء الطبيعية، وذلك بسبب حقيقة أنها لا تسمح بتراكم النفايات في الجسم. كما تطهر البكتيريا الأمعاء عن طريق القضاء على جميع السموم من الجسم.